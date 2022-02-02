“Üç aylar hata ve günahlardan temizlenmek için bir fırsat”

2 Şubat 2022 Çarşamba gününün Recep ayının ilk günü ve mübarek üç ayların başlangıcı olduğunu belirten Biçer, “Üç aylar; içerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayını barındıran feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimidir.

Bu aylar dini duygularımızın yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı bir zamandır” dedi.

Üç ayların hatalarımızdan ve günahlarımızdan temizlenmek, hayırlı ve yararlı işleri daha da arttırmak için sunulmuş birer fırsat dilimi olduğunu kaydeden Biçer, “Mübarek geceler diye adlandırılan Regaib, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi kandil gecelerini içinde bulunduran üç aylar; kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, bir insan olarak ilahi kudret karşısında acziyetimizin bilincinde olarak, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın birer vesilesidir.

Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa (SAV) efendimizin bu aylara girildiğinde yaptığı ‘Allâhʼım! Receb ve Şâban’ı bize mübârek eyle! Bizi Ramazan’a kavuştur’ duası gibi bizlerde Rabbimize dua etmeli ve bu manevi iklimden mahrum kalmamalıyız.

Üç ayların ve 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi kutlanacak olan Regaib Kandilinin devletimize, milletimize, şehrimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

