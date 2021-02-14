Üç aylar başladı

ÇORUM HABER, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in; “Allah’ım! Recep ve Şabanı bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazana kavuştur.” duasına mazhar olmak ümidiyle mübarek üç ayların hayırlara vesile olmasını diler, milletimiz ve İslam aleminin mübarek üç aylarını tebrik ederiz.

Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere protokol üyeleri de mübarek üç aylar nedeniyle birer kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi yayınladığı mesajda “Rahmetin, mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaib Kandiliyle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini ve kandiller zincirini içinde barındıran üç ayların, birlik ve berberliğimizi pekiştirmemize, manevi duygularımızı güçlendirmemize, ahlaki ve insani değerlere önem vermemize vesile olmasını temenni ediyor, İslam âlemi ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” görüşüne yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında; “Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek üç aylar hayırlara vesile olsun. Milletimize ve tüm insanlığa sağlık ve afiyet getirmesini Rabbim’den niyaz ederim. Allah cümlemizi huzur içerisinde Ramazan ayına ulaştırsın” görüşüne yer verirken; Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da mesajında “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan’a ulaştır.” Mübarek Üç Aylar’ın şehrimize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan mesajında “Şuhûr-u selasenizi (üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan) Kazasız, belasız, salgınsız, hastalıksız, afetsiz günler diliyorum. Sizlere, ailenize, ülkemize ve alem-i İslam'a hayır ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin” derken, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da “Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek #ÜçAyların tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini niyaz ederiz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)