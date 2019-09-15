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Üç avukat, Ankara’da ortak hukuk bürosu açtı

İşkadını Yasemin Yardımcı ile merhum Atilla Yardımcı’nın kızları, işadamı Vedat Türk’ün yeğeni, Ankara Barosu’na kayıtlı Av. İrem İdil Yardımcı, Ankara’da Av.Nesrin Bal ve Av. Ayşen Arlı ile birlikte “Bal&Yardımcı&Arlı Hukuk Bürosu”nu kurdu.

Üç avukat, Ankara’da ortak hukuk bürosu açtı

İşkadını Yasemin Yardımcı ile merhum Atilla Yardımcı’nın kızları, işadamı Vedat Türk’ün yeğeni, Ankara Barosu’na kayıtlı Av. İrem İdil Yardımcı, Ankara’da Av.Nesrin Bal ve Av. Ayşen Arlı ile birlikte “Bal&Yardımcı&Arlı Hukuk Bürosu”nu kurdu.

15 Eylül 2019 Pazar 23:01
Üç avukat, Ankara’da ortak hukuk bürosu açtı

İşkadını Yasemin Yardımcı ile merhum Atilla Yardımcı’nın kızları, işadamı Vedat Türk’ün yeğeni, Ankara Barosu’na kayıtlı Av. İrem İdil Yardımcı, Ankara’da Av.Nesrin Bal ve Av. Ayşen Arlı ile birlikte “Bal&Yardımcı&Arlı Hukuk Bürosu”nu kurdu.

Tanışıklıkları, stajlarını birlikte yaptıkları Has Hukuk Bürosu’na dayanan üç bayan avukat, mesleklerine kendi hukuk bürolarında devam edecekler.

Çankaya’daki hukuk bürosunun açılışını, Afyon Milletvekili Av.Ali Özkaya, Av. Necdet Pakdil ve Av. Hayrettin Küçüksoy yaptı. Çok sayıda yüksek yargı mensubu, avukat ve akademisyen de açılışta hazır bulundu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İrem İdil Yardımcı, enerji ve ekonomi hukuku konusunda Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Mesleğini üç yıldır, akaryakıt sektöründe büyük bir şirketin hukuk müşaviri olarak sürdürüyordu. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 15.09.2019 23:03
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