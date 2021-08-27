“Üç aşının önemi somut olarak kanıtlanmış oldu”

*** Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, dostu Mehmet Yolyapar’ın dünkü “Aşılarım tam, hafif geçiriyorum” başlıklı yazısı ile ilgili görüşünü dile getirirken, “Değerli dostum Mehmet Yolyapar, çok önemli bir sosyal sorumluluk görevini yerine getirdi. Aşıların ne kadar önemli olduğunu, kendi deneyimi ile kanıtlamış oldu” dedi.

*** Yolyapar’ın rahatsızlığını öğrendikten sonra kendisini her gün arayan Poroy, “Gerek bilim insanlarının gerekse bu deneyimi yaşamış olanların uyarılarını dikkate alarak, herkesin aşılarını yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)