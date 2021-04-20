Ubeydullah Ahıskalı, İmar Komisyonu Başkanı oldu

Çorum Belediye Meclisi’nin Nisan ayı başında yapılan toplantısında başkanlık divanı ve meclis komisyonları belirlenmişti. Yapılan oylamada İmar Komisyonu’na ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Ubeydullah Ahıskalı, Muhammed Fatih Temur ve Bilal Selman Özünel, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ise Eren Atlas ile Didem Tokgöz Semiz seçilmişti.

Belediye Meclis Toplantısı’nın ardından 19 Nisan 2021 Pazartesi günü ilk toplantısını yapan İmar komisyonu üyeleri, yaptıkları seçimle İmar Komisyonu Başkanlığı görevine AK Parti’li Meclis Üyesi Ubeydullah Ahıskalı’yı getirdi.

1 yıl boyunca İmar Komisyonu Başkanlığı yapacak olan Ahıskalı, görevini layıkıyla yerine getirmek için gayret edeceğini belirterek “İki seneden beri İmar Komisyonumuz hak ve adalet çerçevesinde çalışarak kararlar aldı. Belediye yönetim anlayışımızın bir tezahürü olarak aynı ilkeler doğrultusunda Çorum’umuza faydalı hizmetler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

