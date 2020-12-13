Ubeydi Gazi'den okuma vakti

Ubeydi Gazi İlkokulu, EBA ve benzeri uygulamaları kullanarak tüm okul olarak Çarşamba günleri 17.50'de kitap okuma kampanyası başlattı. Okulların yüz yüze eğitime ara verilmesinin, birlikte okumaya engel olmayacağını göstermek için, uzaktan 820 öğrenci ile öğretmenler aynı anda kitap okuma vaktinde buluşuyor.

Kitapla yetişen nesillerin başarı dolu ve iyi bir geleceğe adım atacak kişiler olacağını ifaden eden Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Biz göreve başladığımız zaman tüm okullarımızda okuma saati başlatmıştık. Çok da güzel gidiyordu, ne yazık ki pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Okulumuz da çok güzel bir uygulama başlatmış. İnşallah bu tür uygulamalar diğer okullarımıza da örnek olur, Çorum için çok yararlı olacağına inanıyorum. Emek harcayan başta okul müdürümüz Elvan Çeker, desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimiz, idareci arkadaşlarımız ve okumaya canı gönülden katılan tüm öğrenci ve velilerimizi tekrardan bu farkındalıkları için kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)