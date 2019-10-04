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TYP’de çalışanlara yanlış beyan uyarısı

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Toplum Yararına Program (TYP) hakkında yazılı bir açıklama yaparak, aile geliri konusunda yanlış beyanatların tespit edilmesi sonrasında, ödenen ücretlerin yasal faiziyle geri alınacağını ifade etti.

TYP’de çalışanlara yanlış beyan uyarısı

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Toplum Yararına Program (TYP) hakkında yazılı bir açıklama yaparak, aile geliri konusunda yanlış beyanatların tespit edilmesi sonrasında, ödenen ücretlerin yasal faiziyle geri alınacağını ifade etti.

04 Ekim 2019 Cuma 21:19
TYP’de çalışanlara yanlış beyan uyarısı

Şahan; "Toplum Yararına Programlar, bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlığı ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek, işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından çeşitli zamanlarda uygulanıyor. Son alımlar ile beraber 394 vatandaşımız daha TYP’den faydalanmış olacaktır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS)’ne göre aynı adreste oturan ve gelir getirici bir işte (aktif) çalışanların toplam kazancının net asgari ücretin bir buçuk katını (3.031,35 TL) geçmemesi durumunda programlarda görev alabilirler” dedi.

“Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce uygulanan Toplum Yararına Programlarda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, 12.09.2019 tarih ve 12092019 sayılı genelgede değişiklik yapılmıştır” diyen Şahan, “Değişiklik ile bundan sonraki tüm programlarda aranacak şartlar, alım ilanı ile birlikte duyurulmuş katılımcılar ayrıntılı bir biçimde aydınlatılmıştır.

Programlarda görev alanların beyanının, program süresince ya da sonrasında gerçeğe aykırı olmasının tespiti halinde yapılan ödeme(ler), tespit tarihinden geriye dönük olarak yasal faizi de eklenmek suretiyle, yasal yollardan geri alınacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

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