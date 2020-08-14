TYP’de başvurular geçici olarak durdu

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde yapılan bir TYP başvurusunun durdurulduğu bildirildi.

Şahan yaptığı açıklamada “Çorum İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle 08.09.2020-04.06.2021 tarihleri arasında uygulanması planlanan Toplum Yararına Programlar (TYP), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB)12 Ağustos 2020 tarihinde aldığı karar üzerine MEB’e bağlı okulların açılış tarihleri 21 Eylül 2020’ye ertelendi. Bu karara bağlı olarak TYP başvuruları Genel Müdürlüğümüzce geçici süre ile durdurulmuştur. İlerleyen günlerde yetkili birimlerce alınacak karar doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)