TYP çalışanlarından İŞKUR’a ziyaret

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ise, “Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, toplumların ilerlemesinde de temel aktör durumundadırlar. Ancak kadınların ekonomik yaşama katılımları, toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma düzeyleri nüfuslarıyla doğru orantılı değildir. Toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının artırılması sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde önemli bir unsurdur. Çorum İŞKUR olarak kadın istihdamın artırılması için yanlarındayız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)