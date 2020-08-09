Tuzcular Kavşağı’nda kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre; 05 FP 566 plakalı araç ile 19 ABK 118 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası çevrede bulunanlar 112 ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralananlara 112 ekipleri olay yerinde müdahale ederken, araçta bulunan şoförün sıkışması sonucu kaza yerine kaza kırım ekibi geldi.

Araç sürücüsü ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak diğer yaralılar ile birlikte Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tuzcular Kavşağı bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaza yerinden çekici ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)