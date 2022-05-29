Tuzcular Kavşağı yeniden genişliyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Fevzi Çakmak, Akşemseddin, İnönü ve Cengiz Topel Caddeleri’nin birleştiği Tuzcular Kavşağı’nda başlatacakları yeni çalışma ile Fevzi Çakmak Caddesi’nden Cengiz Topel Caddesi’ne dönüşte yaşanan sıkıntıları da tamamen ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Aşgın, Millî Savunma Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde bakanlığa 2426 Ada 180 Numaralı parselden yola terk işlemlerin yapılmasının ardından yapacakları protokol ile yolun daha da genişleyeceğini sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)

