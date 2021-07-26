MHP İl Başkanı Agah Karapıçak yönetiminde yapılan toplantıda Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan İl Başkanı Karapıçak, MHP’nin vatanını, milletini ve bayrağını seven herkesin otağı olduğunu söyledi.

Cumhur ittifakını başarısı için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Agah Karapıçak, “Bir günümüzü bile boş geçirmeden, her günümüzü insanımızı kazanmakla, Cumhur İttifakının başarısına ortak etmekle geçireceğiz. Geleceğe daha sağlam yürümek için bugün safları her zamankinden daha sıkı tutacağız” dedi.

Türkiye için Cumhur ittifakının ne kadar önemli olduğunu herkese anlatmaya devam edeceklerine vurgu yapan Karapıçak, “Küskünümüz kırgınımız kalmayacak. Liderimizi ve hedeflerimizi, Cumhur İttifakının önemini halkımıza fert fert anlatacağız” diye konuştu.

2023 hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerine vurgu yapan Karapıçak, “Ayağında ki prangalardan kurtulmuş, kendi kabuğunu kırmış ve dünya siyasetine yön verebilecek kudrete erişen, Türk Milletinin son yurdu olan Ülkemizin özellikle son dönemlerde verdiği mücadeleyi anlatacağız. "Muhalefetin sanal gündemler oluşturarak dizginlemeye çalıştığı 2023 hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Karapıçak, “Unutmayınız ki, birlikte başaracağız. Tuzakları beraberce bozacağız. 2023 yılında lider ülke Türkiye’ye ulaşacağız. El birliği yapacağız, güç birliği yapacağız, Türkiye’ye zırh olacağız” şeklinde konuştu

(Volkan SINAYUÇ)

