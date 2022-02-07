Tutuklanıp cezaevine gönderildi
ÇORUM'da, tartıştığı Ş.Ç.'ye (30) tabancayla ateş açan Mehmet Ç. (37), mermiler isabet etmeyince taş ve silah kabzası ile yaraladı. Mehmet Ç., gözaltına alındı. Zanlı ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.
Güncel 07.02.2022, 19:05 07.02.2022, 22:41
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Mehmet Ç. polisteki ifadesinde, "Benim bir suçum yok, eşim çocukları bana yönelik kullanıyor. Ben ne yaptıysam çocuklarım için yaptım" dediği öğrenildi. Mehmet Ç. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi ve Mehmet Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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