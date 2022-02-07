Mehmet Ç. polisteki ifadesinde, "Benim bir suçum yok, eşim çocukları bana yönelik kullanıyor. Ben ne yaptıysam çocuklarım için yaptım" dediği öğrenildi. Mehmet Ç. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi ve Mehmet Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

