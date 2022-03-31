TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Çorum’da acentelerle buluştu
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar’ın ev sahipliğinde Çorum'da düzenlenen toplantıda, bölgede faaliyet gösteren seyahat acentası temsilcileriyle bir araya geldi.
Güncel 31.03.2022, 19:44
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Hamit Kuk ve Soner Bacaksız’ın da eşlik ettiği toplantıda, seyahat acentalarının talepleri ve bölge turizminin gelişmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
(Haber Merkezi)
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