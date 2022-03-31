TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Çorum’da acentelerle buluştu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Hamit Kuk ve Soner Bacaksız’ın da eşlik ettiği toplantıda, seyahat acentalarının talepleri ve bölge turizminin gelişmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

