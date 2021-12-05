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TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan: “Ekonomi raporu” açıklanacak

TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından hazırlanan ekonomi raporunun yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.

Güncel 05.12.2021, 22:02
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TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan: “Ekonomi raporu” açıklanacak

Çorum’da düzenlenen 51. Karadeniz Bölge Toplantısı’na katılarak toplantının açılışında ekonomide yaşanan sıkıntılara değinerek gelinen süreçte eleştiren değil, tespitlerini iyi yaparak çözümler üreten bir rapor hazırladıklarını belirten Yahya Arıkan, raporun yakın bir zamanda paylaşılacağını vurguladı.
TÜRMOB’un 77 SMMMO, 8 YMM Odası, yaklaşık 120 bin mali müşavir, 5 bin yeminli mali müşavir, 20 bin stajyer, çalışanlar, aileleri en az 1 milyonu geçen çok büyük bir camia olduklarını söyleyen Arıkan; “Bizsiz bu ekonomi asla yürüyemez. Yürüyemeyeceğini de görmeye başladılar ve görmeye devam edecekler. Yeter ki biz büyük bir camia olduğumuzu bilelim” dedi.
Pandemi sürecinde TÜRMOB’un büyük bir sorumluluğu olduğunu belirten Genel Sekreter Yahya Arıkan, “Bugün ekonomi dönüyorsa bizim sayemizde olduğunu herkes biliyor. Bu anlamda ekonominin dönmesi ile ilgili raporlar hazırladık. Sektörel raporlar hazırladık. Ekonomide ciddi günler yaşıyoruz, Covid kadar önemli. Yarın sabah doların ne kadar olacağı bilinmeyen bir süreç yaşanıyor. Bu amaçla TÜRMOB bu süreci eleştiren değil, tespitini iyi yapan, çözümler üreten bir raporu da yakında sizlerle paylaşacağız. Bu raporu her il de yerel basınla bütünleştirirseniz tüm Türkiye’ye hep birlikte katkı sunarız” diye konuştu.
TÜRMOB olarak kurumsal algıya çok önem verdiklerini belirten Arıkan, şunları söyledi: “Siyasetin TÜRMOB’a anlayamadığımız bir bakışı var. Bizi yakından tanıdıkları zaman böyle olmadığımızı görebilen olumsuz bir algı var. Falanca partinin arka bahçesi diye. Bu amaçla tüm siyasi partileri ziyaret ettik. Mecliste yasa görüşmeleri olduğu zaman TÜRMOB ne diyor diye sorma noktasına gelindi. Bu anlamda önemli bir ilişki kurduk.
“GENÇLERİN İŞ VE YER BULMA SORUNLARI VAR”
Ayrıca gençlerimiz için önemli adımlar attık. Kariyer Merkezi kurduk. Bu mesleğin geleceği gençlerdir. Gençleri konuşmamız lazım. Gençlerin iş bulma, yer bulma, yaşama sorunları var. Bu gençler mesleğe ne kadar severek girerse, odasına ne kadar saygı duyarsa inanın bu mesleği sürdüreceği zaman da o kadar doğru götürecektir. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Kariyer Merkezi tüm Türkiye’de iş arayan stajyer ve meslektaşlarımızın bir iş arama ve buluşma noktası olacak. Bu konuda da TOBB ile protokol anlaşması yapıldı.”
(Nurdan AKBAŞ)
 

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