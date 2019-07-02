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TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan Çorum’da

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Çorum’a gelerek, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan’ı makamında ziyaret etti.

TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan Çorum’da

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Çorum’a gelerek, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan’ı makamında ziyaret etti.

02 Temmuz 2019 Salı 01:02
TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan Çorum’da

TÜRMOB Genel Başkanı Yontan, SMMMO Başkanlığı’na yeniden seçilen Ali Can Doğan’a kutlama ziyareti yaptı. Ziyarette Masis Yontan, tekrar oda başkanlığına seçilen Doğan’ı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Çorum SMMMO’nun çalışmaları hakkında da bilgiler alan Yontan oda yönetim kurulu üyeleriyle de bir süre sohbet ederek, mesleki sorun ve talepleri değerlendirdi. Yontan, odanın yeni yönetimini tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

SMMMO Başkanı Ali Can Doğan da Genel Başkan Yontan’a teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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