TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan Çorum’da

TÜRMOB Genel Başkanı Yontan, SMMMO Başkanlığı’na yeniden seçilen Ali Can Doğan’a kutlama ziyareti yaptı. Ziyarette Masis Yontan, tekrar oda başkanlığına seçilen Doğan’ı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Çorum SMMMO’nun çalışmaları hakkında da bilgiler alan Yontan oda yönetim kurulu üyeleriyle de bir süre sohbet ederek, mesleki sorun ve talepleri değerlendirdi. Yontan, odanın yeni yönetimini tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

SMMMO Başkanı Ali Can Doğan da Genel Başkan Yontan’a teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)