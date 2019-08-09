Türkücü olmak için hakimliği bıraktı

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (40), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu.

Rize’de hakimlik görevini sürdürdüğü sırada meslek büyüğü mahkeme başkanının kendisine, “Bir yol ayrımına geldin. Bir karar vermen gerekiyor. Ya bu meslekte kalacaksın ya da bu mesleği bırakacaksın, müzikle uğraşacaksın. Bu işlerin ikisi bir arada yürümez” dediğini söyleyen Özkan Yıldırım, “Bende Adalet Bakanlığı’nın hakimi olmak yerine kendi hayatımın hakimi olmaya karar verdim” diyerek müziği tercih ettiğini ifade etti.