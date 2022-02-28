Turkuaz İntegral, Tabip Odası’na sponsor oldu

Çorum Tabip Odası’nın Hamoğlu iş Merkezi’ndeki bürosunda Turkuaz Evler ve İntegral Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Serkan Sabur ile Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak tarafından protokol imzalandı.

Hekimlere büyük destek sağlayacak protokole göre ilgili firmalar ilimizdeki doktorlara yapılacak hizmetlerde ve satış yaptığı ürünlerde yüzde 5 indirim yapmayı taahhüt etti. Ayrıca 14 Mart Tıp Bayramı için yapılacak baloya da destek olmaya söz veren Makine Mühendisi Serkan Sabur; “En değerli varlığımız sağlımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin yanında olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızı etkileyen pandemi sürecinde de canla başla çalışan hekimlerimize ne yapsak azdır. Firma çalışanlarımızla beraber onlara hizmet etmek ve destek olmanın ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Toplumuzun en önemli unsurlarından biri olan hekimlerimize kapımız her zaman sonuna kadar açık. Çorum Tabip Odası yönetimi ile ikili ilişkilerimizi bu protokolle taçlandırmış olduk. Tıp Bayramı kutlamalarına da elimizden geldiğince katkı yapacağız. Şimdiden tüm hekimlerimizin bayramını kutluyor, taktire şayan çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Oda Başkanı Azak ise şu görüşlere yer verdi: “Turkuaz Evler ve İntegral Mühendislik adına Serkan Sabur ile yaptığımız protokol uyarınca hekimlere yeni kazanımlar sağlamış olduk. Ayrıca Tıp Bayramı balomuza da destek sözü aldık. Bu özverili davranış için Serkan Sabur’a teşekkür ediyorum. İlimizdeki firmaların hekimlerimize karşı ilgili davranması çok önemli. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kendi sağlıklarını hiçe sayarak büyük bir hizmeti yürüten sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bütün firmalarımızdan bu tip destekler yaparak, hekimlerimizin yanında olduklarını göstermelerini bekliyoruz. Bizler halkımızla beraber yürüyerek zorlukların üstesinden gelmek istiyoruz. Böylelikle kendisini güvende hisseden hekimlerimizin morali yükselecek ve gelecek kaygısı olmadan daha iyi hizmet verecektir”

(Haber Merkezi)

