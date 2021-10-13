Türkü söyleyen çocuklar AHL Park’ta sahne aldı

Şehit Onur Bakbak İlkokulu Kültür ve Sanat Kulübü Danışman Öğretmeni Ersoy Özkeskin, çalışmalara yön veren Okul Müdürü Cemalettin Tunç’a ve sahne deneyimine taşıyan AHL Park yönetimine teşekkür etti. Okul Müdürü Cemalettin Tunç ise, okullarda yürütülen kültürel ve sanatsal etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, bugünün türkü söyleyen çocuklarının, gelecekte, türkü tadında daha iyi işler çıkarabileceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

