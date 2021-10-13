Türkü söyleyen çocuklar AHL Park’ta sahne aldı
Şehit Onur Bakbak İlkokulu Kültür ve Sanat Kulübü Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, AHL Park AVM’de dinleyiciyle buluştu. 9-10 yaş grubu yirmi beş öğrenciden oluşan Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, koro ve solo halinde türküler seslendirdi. Türk halk müziği kültürünün güzide eserlerinden seçilmiş on türkü seslendiren koroya, bağlamada Berkay Bağırıcı, ritim sazda Özgür Akça eşlik etti.
Güncel 13.10.2021, 20:31
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Şehit Onur Bakbak İlkokulu Kültür ve Sanat Kulübü Danışman Öğretmeni Ersoy Özkeskin, çalışmalara yön veren Okul Müdürü Cemalettin Tunç’a ve sahne deneyimine taşıyan AHL Park yönetimine teşekkür etti. Okul Müdürü Cemalettin Tunç ise, okullarda yürütülen kültürel ve sanatsal etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, bugünün türkü söyleyen çocuklarının, gelecekte, türkü tadında daha iyi işler çıkarabileceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
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