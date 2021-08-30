“Türksüz Anadolu planı yapanlar geldikleri gibi def edildi”
Çorum TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Türk milletinin 99 yıl evvel Dumlupınar’da muhteşem bir zafere ve yankıları halen devam eden göğüs kabartıcı bir başarıya imza attığını belirterek, “Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan Kurtuluş Mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağı son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl pırıl aydınlatmıştır” dedi.
Esaret zincirlerinin ve emperyalist heveslerin paralandığını, küresel ablukanın püskürtüldüğünü kaydeden Deli, açıklamasında şunları dile getirdi:
“İstiklalini kendi azim ve kararının kurtaracağına inanan aziz milletimizin desteği ile Türk Ordusunun 26 Ağustos 1922 sabahı işgal kuvvetlerine yönelik başlattığı taarruz Türk milletinin kararlılığının, mücadele azminin ve hür yaşama iradesinin açık bir kanıtıdır. Türksüz Anadolu, milletsiz vatan, vatansız insan yığını planlayanlar geldikleri gibi def edilmişlerdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum.” (Haber Merkezi)