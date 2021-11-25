TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için dün itibarıyla Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapıldığını, aşının yıl bitmeden kullanıma girmesini ümit ettiklerini bildirdi.

Bakan Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, konuşmasına millet için önemli bir müjdeyi vererek başlamak istediğini söyledi.

Koca; “Yerli Kovid-19 inaktif aşımız TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na müracaat edilmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen aşımızın tüm dünyaya hayırlı olmasını dilerim” dedi.

(AA)

