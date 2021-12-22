TURKOVAC acil kullanım onayı aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa OSB’de bir laboratuvarda düzenlenen TURKOVAC aşısına acil kullanım onayı verilmesi ve aşının seri üretimine başlanması törenine canlı bağlantı ile katıldı. Buradaki konuşmasına, Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti.

Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran Kovid-19 salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının, ülkemizde üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC'ı da sunabileceklerini vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca da yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirerek Türkiye’nin Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduğunu ve 24 yıl aradan sonra ülkemizin yerli aşı ürettiğini kaydetti. Bakan Koca, Türkiye’nin tarihi bir güne şahit olduğunu da dile getirerek “Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız” diye konuştu.

(AA)

