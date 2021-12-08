Türkoğlu’nun ziyareti
Güncel 08.12.2021, 19:59
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19. Dönem Çorum Milletvekili, Mimar Adnan Türkoğlu, gazetemizi ziyaret ederek, teyze oğlu, dostu Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi.
Geçen ay Ankara’da rahatsızlanarak hastanede tedavi gören Türkoğlu’nun sağlığının iyi olduğu gözlendi. (Volkan SINAYUÇ)
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