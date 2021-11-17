Türkoğlu’nun sağlık durumu iyiye gidiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ankara Güven Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Çorum eski Milletvekili Aslan Adnan Türkoğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yusuf Ahlatcı; “Hastalanmak sana hiç yakışmıyor, sen bizim ulu çınarımızsın. Değerli büyümüz 19. Dönem Çorum Milletvekilimiz Arslan Adnan Türkoğlu’nu Ankara’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kendisine acil şifalar diliyorum” görüşüne yer verdi.

Eski Milletvekili Türkoğlu’nun teyze oğlu olan Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da kendisini arayarak hem durumu hakkında bilgi aldı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Arslan Adnan Türkoğlu’nun geçtiğimiz günlerde iltihabi bir hastalık nedeni ile başvurduğu Güven Hastanesi’nde enfeksiyonun şekerinin de yükselmesi ile birlikte yoğun bakıma alındığı, bilinci açık olan Türkoğlu’nun tedavisine devam edildiği öğrenildi.

ÇORUM HABER, Arslan Adnan Türkoğlu’na geçmiş olsun dileyerek acil şifa dileklerini iletir.

(Volkan SINAYUÇ)

