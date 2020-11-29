Türkoğlu’ndan teşekkür
19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, eski Devlet Hastanesi’nin yeniden Çorum halkının hizmetine sunulması konusunda yaşanan gelişmelerden duyduğu memnuniyeti, kamuoyuna bir teşekkür mesajı yayınlayarak dile getirdi.
Güncel 29.11.2020, 17:48
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Mimar Adnan Türkoğlu’nun bu konudaki mesajı, ÇORUM HABER’in 20 Kasım 2020 günlü sayısında “Millet patır patır ölüyor, hastaneyi hemen açın” başlığıyla okurlara duyurulmuştu. Eski DYP Milletvekili Türkoğlu’nun teşekkür mesajı şöyle:
“Başta sevgili Çorum halkına, Sayın Sağlık Bakanımıza, sayın milletvekillerimize, sayın valimize, sayın belediye başkanlarımıza, tüm siyasi partilerimizin il ve merkez ilçe başkanlarına, muhtarlarımıza, eski Devlet Hastanemizin açılması için gelen heyete, konuya duyarlılık gösteren ADD Başkanı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu başkanlarına ve basın mensuplarına bir Çorumlu olarak teşekkürü borç biliyorum.
Kamuoyuna saygılarımla.”
(Haber Merkezi)
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