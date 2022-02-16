Türkân Kümbüloğlu’nu kaybettik
Güncel 16.02.2022, 10:45
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Ankara’da yaşayan Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Mümtaz Kümbüloğlu’nun eşi, İngilizce Öğretmeni Türkân Kümbüloğlu (69), gece yarısı saat 01.00 sıralarında, KOAH rahatsızlığı nedeniyle krize girmesi sonucu hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Çorum Belediyesi’nin eski Fen İşleri Müdürlerinden merhum Osman Karagözoğlu’nun kızı, İnşaat Mühendisi Gülhan Karagözoğlu’nun ablası, iş insanı Mümtaz Kümbüloğlu’nun eşi, Mart Kümbüloğlu ve Pınar Şirin’in anneleri olan Türkân Kümbüloğlu’nun cenazesi, bugün saat 16.00’da Kayaş Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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