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Türkler yılda ortalama 9 kez doktora gidiyor

Yapılan araştırmalara göre Avrupa ülkelerinin doktora gitme sıklığı belli olurken, Türklerin yılda ortalama doktora gitme sayısı 9 oldu. Böylelikle Türkiye bu sayı ile 29 Avrupa ülkesi arasında beşinci sıraya yerleşirken, ilk sıraya yılda 10,9 kez doktora giden Macaristan ve Slovakya yerleşti.

Türkler yılda ortalama 9 kez doktora gidiyor

Yapılan araştırmalara göre Avrupa ülkelerinin doktora gitme sıklığı belli olurken, Türklerin yılda ortalama doktora gitme sayısı 9 oldu. Böylelikle Türkiye bu sayı ile 29 Avrupa ülkesi arasında beşinci sıraya yerleşirken, ilk sıraya yılda 10,9 kez doktora giden Macaristan ve Slovakya yerleşti.

09 Mart 2020 Pazartesi 10:06
Türkler yılda ortalama 9 kez doktora gidiyor

Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2017 yılından bugüne kadar sağlık ile alakalı basına 856 bin 167 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yılki haber çıkışlarına bakıldığında ise sayının 88 bin 781 olarak görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde de son zamanlarda medyayı oldukça meşgul eden konunun Çin’in Vuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan Corona virüsü olduğu görüldü. Corona Virüsü ile alakalı kısa sürede yazılı basına 5 bin 740 haberin yansıdığı belirlendi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 09.03.2020 09:10
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