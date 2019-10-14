“Türkiye’yi tehdit edenlere taviz verilemez”

Türkiye'nin kendi güvenliğini temin etmek amacıyla askeri operasyon yapmasının en tabii hakkı olduğunu söyleyen Yeğen, bu operasyonda milli görüşün temsilcileri olarak devletin ve TSK’nın sonuna kadar yanında olduklarını anlattı. Milli Görüşçüler olarak, vatan için şehit olmaya her zaman hazır olduklarını anlatan Yeğen, “Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizi daima korusun muzaffer eylesin. Barış Pınarı Harekâtı’nda ki yaralılarımıza Allahtan şifa , Çorum'lu hemşerimiz şehidimiz Ahmet Topçu kardeşimize Allah'tan rahmet geride kalan kederli ailelerine sabırlar diliyoruz.

100 yıl aradan sonra emaneti geri almak için ayağa kalkıyoruz. Bize ait olanı almak için fetih ruhuyla yeniden yollara düşüyoruz !

Müslümanların rahat etmediği bir dünyada, hiç kimse istirahat edemez diyoruz. Bir asır sonra yerkürenin muhafızı Türkler yine cenk meydanında. Cenab-ı Hak yâr ve yardımcıları olsun. Hak Tealâ görünen ve görünmeyen ordularını yardımcı kılsın. İnşaallah devletimiz var, milletimiz payidar, ordumuz muzaffer olsun. Tüm cihan duysun ki; gök kubbeyi çadır yapmış Müslümanlar geliyor . Unutulmasın ki; Türklere biat etmek zorundasınız. Çünkü; sancaktar olan Türklerdir. Ay yıldızlı sancak yalnız Türklerin ve İslâm’ın sancağıdır ve Türkler Hz Muhammed'in (s.a.v) ordusudur” dedi. (Haber Merkezi)