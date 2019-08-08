Türkiye’yi tatlandırıyorlar

Özellikle bayramların ve özel günlerin vazgeçilmezi olan çikolata, 20 yıllık tecrübesi ile Hüseyin Usta’nın ellerinde hayat buluyor.

Çikolatanın başkenti olarak bilinen Belçika’dan özel olarak getirilen malzemeler hijyenik ortamda Çorum’da işlenerek, Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılmak üzere hazır hale getiriliyor.

20 YILLIK TECRÜBE

Firma Sahibi Ahmet Bozok, Çorum’da tek fabrikadan halka çikolata üreticisi olduklarını belirterek, 20 yıllık tecrübesi ile Türkiye’yi tatlandırdıklarını söyledi.

Özel günlerin ve bayramların vazgeçilmezi olan çikolatayı vatandaşların ağız tadına sundukları için mutlu olduklarını söyleyen Bozok, kısa sürede büyük mesafe kat ederek, siparişlere yetişemediklerini dile getirdi.

MALZEMELER BELÇİKA’DAN GELİYOR

Amaçlarının hijyenik ortamda üretilen çikolataları vatandaşların ağız tadına sağlıklı bir şekilde sunmak olduğunun altını çizen Bozok, çikolata malzemelerinin dünyanın ünlü çikolata üreticisi Belçika’dan getirildiğine işaret ederek, buradan gelen ürünlerin Çorum’da şekillendiğini ifade etti.

VATANDAŞLAR GELİP ÜRÜNLERİ GÖREBİLİR

Yeni meydan yanı şimdiki adıyla Kadeş Barış Meydanı yanında Gomşu Cafe altında hizmet verdiklerini dile getiren Bozok, vatandaşların işyerlerine gelerek ürettikleri ürünleri görmeleri ve buradan da sipariş vermeleri için teşhir salonu oluşturduklarını, bu sayede vatandaşların kolaylıkla istediği ürüne ulaştığını kaydetti.

Bozok, Çikolata Satış Mağazası’nda kız isteme tepsisi ve özel günler için de siparişlerin alındığını bildirdi. (Haber Merkezi)