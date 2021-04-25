Türkiye’yi sözde soykırımla anmak kimsenin haddi değil”

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, ABD Başkanı Joe Biden’in “Ermeni soykırımı” söylemine sert tepki gösterdi.

“Bugün ülkemi ve milletimi sözde ‘Ermeni Soykırımı' ile itham eden Amerika’yı bütün dünya Vietnam’da, Afganistan’da ve Irak’ta eline bulaştırdığı milyonlarca mazlumun kanından tanımaktadır” diye konuşan DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, Joe Biden’in kendi tarihini Kızılderililere yaptığı soykırımla başlattığını hatırlattı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ermenilerinin tehcirinin dönemin koşullarında hükümet tarafından alınan bir karar olduğunu ve göç yolunda yaşanan ölümlerin soykırım olamayacağını söyleyen Orhan Vargeloğlu, ABD Başkanı Biden’e tepki göstererek şu görüşlere yer verdi: “Joe Biden sen ve senin gibiler bilmeli ki, Amerika, ülkemizi ve tarihimizi masumlara kastetmekle ve sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir.

Ülkemizin geçmişten bugüne kadar barışın, huzurun ve güvenin teminatı olmuştur. Bizim bayrağımız milletimize olduğu gibi aynı zamanda bütün mazlumlara ve masumlara da her zaman umut kaynağı olmuştur. Biz Türkler, bu topraklarda farklı ırklar ve inançlara binlerce yıl barış içinde yaşama fırsatı vermiştir.

Sözde “soykırım” lafını ağzına alanları, tarihi yeniden yazmaya çalışanları, buna gereken yanıtını veremeyenleri, dostum Biden diyenleri veya diyecekleri nefretle lanetle şiddetle kınıyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

