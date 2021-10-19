“Türkiye’yi muhtarlarla birlikte aydınlık yarınlara taşıyacağız”

1829 yılından bugüne faaliyetlerini sürdüren muhtarlık müessesesinin, demokrasimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşantımızın olmazsa olmazı ve en önemli mihenk taşlarından birisi olduğunu ifade eden Ahmet Sami Ceylan, “Ülkemizde 2015 yılından itibaren 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır. Yürüttükleri pek çok görevlerinin yanında, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini devletimizin kurumları nezdinde takip etmek, iletmek gibi bir kamu görevini yerine getiren muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde de önemli bir rol oynamakta, hem devletimizi hem de vatandaşlarımızı temsil ederek büyük bir sorumluluk, gayret ve özveriyle hizmet ifa etmektedirler” dedi.

Ceylan; “Değerli muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet noktasında bizlere ulaştıracakları ihtiyaç ve beklentileri önemsiyor, vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli, aksamadan, birlikte hareket ederek, uyum ve işbirliği içerisinde yürütülmesine büyük özen gösteriyoruz. Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan Çorum merkez, ilçe ve köylerimizde birlikte mesai yaptığımız kıymetli muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Gününü” en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar, başarılar ve esenlikler diliyorum” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

