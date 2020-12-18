“Türkiye’ye diz çöktüremezler”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, ABD yönetimi tarafından Türkiye’ye yönelik uygulamaya konulan CAATSA yaptırımlarının Sivil Savunma bürokratları ve üretime yönelik patent haklarını hedef almasının malumun ilanı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin savunma sanayisinde ortaya konulan millileşme hamlelerinin emperyalizmi huzursuz ettiğini dile getiren MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Asırlardır coğrafyamızda emperyalist emellerini, kukla devletler ve taşeron terör örgütler eliyle yürüten ABD’nin bölgedeki oyunları bozulmuştur. Türkiye’nin Yerli ve Milli üretimle savunma alanındaki dışa bağımlılığı neredeyse kalmamıştır. SİHA ve İHA larımız tüm dünyada savunma sanayi tekellerinin yatırım ve pazarlama hesaplarını darmadağın etmiştir” diye konuştu.

Yaptırımların bahanesi olan S400 gerekçesinin kabul edilemez bir bahane olduğunu anlatan Karapıçak konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Hatırlarsınız ki Türkiye S400 den önce Amerikan Pariot larını talep etmiş ve bu talebi kabul görmemişti. Atak Helikopterinde kullanılan motor tamamen yerli olarak seri üretime başlamıştır. Libya’da, Suriye’de son olarak Karabağ’da Türk Askeri Harp Teknolojisin%100 verimlilik ve başarı göstermesi, Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenlik haklarını sonuna kadar koruması bu yaptırım kararının asıl nedenidir.

Cumhurbaşkanımızın AB yaptırımları için söylediği “bizi ırgalamaz “ sözü ABD'nin caatsa yaptırımları için de geçerlidir. Asıl mesele 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasıdır. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin de söylediği gibi 15 Temmuz’da ABD’nin gayri meşru çocukları kaybetmiş ve tarihin kirli çöplüğünde yerini almıştır. ABD içerideki hainler eliyle bölgemizde ve ülkemizde artık emperyalist planlarını uygulamakta zorluk çekmektedir. Bu yaptırımlar yeni değildir. Türk Milleti ve Türk Devleti diz çökmeyecek, egemenlik haklarından asla taviz vermeyecektir. Cumhur İttifakında vücut bulan milli irade var oldukça bu tür baskılar bertaraf olmaya mahkumdur. Milletimiz müsterih olsun. Türk Devleti bu hamlelere boyun eğmez ve gereğini yapacaktır.”

(Haber Merkezi)