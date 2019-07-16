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Türkiye’nin yüzde 32’si serbest meslek sahibi

En fazla serbest meslek sahibi olan ülkeler belli olurken, Türkiye’nin yüzde 32’lik bir oran ile 4’üncü sırada olduğu görüldü.

Türkiye’nin yüzde 32’si serbest meslek sahibi

En fazla serbest meslek sahibi olan ülkeler belli olurken, Türkiye’nin yüzde 32’lik bir oran ile 4’üncü sırada olduğu görüldü.

16 Temmuz 2019 Salı 21:02
Türkiye’nin yüzde 32’si serbest meslek sahibi

Ajans Press’in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki serbest meslek sahibi kişilerin oranı yüzde 32 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle araştırmaya konu olan ülkeler arasında Türkiye’nin 4’üncü sırada yer aldığı kaydedildi. Listenin başına yerleşen ülke de Kolombiya olurken, nüfusunun yüze 51’inin serbest meslek sahibi olduğu görüldü. Bu oran ile de açık ara birinci olduğu saptandı. Listede birbirlerine yakın oranlarla ilk 5’te olan ülkeler ise yüzde 34 ile Yunanistan 2’nci, yüzde 32 ile Brezilya 3’üncü, yüzde 32 ile Türkiye 4’üncü ve Meksika’nın yüzde 31 oran ile 5’inci olduğu belirlendi. Buna karşın raporda serbest meslek ile uğraşanların en az olduğu ülke ise yüzde 6,4’lük oran ile Amerika Birleşik Devletleri’nin olarak kayıtlara geçti.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılı içerisinde meslek başlığı altında 113 bin 890 haber yansıması tespit edilirken; serbest meslek başlığında çıkan haber sayısı bin283 oldu. Medyaya yansıyan haber başlıkları, içeriklerine göre analiz edildiğinde, genç işsizlerin en çok yansıma alan konu olduğu tespit edildi.

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