“Türkiye’nin yıldızı kadınlar olacak”

Kız öğrencilerin STEM alanlarına karşı önyargılarının kırılması, bu alanlara yönelik tercih aşamasında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması planlanan projede düzenlenen zirve etkinliğinde kadınların STEM alanlarında iş gücüne katılımı ile kalkınmada önemli bir rol üstlenmelerinin önünün açılması hedeflendi.

Hitit Üniversitesi, Ostim Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile OSTİM Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Kızlar İçin STEM Zirvesi” etkinliğinin açılışı dün saat 11,00’de Anitta Otel Hattuşili Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, OSTİM Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, HİTÜ Proje Koordinatörü Doç. Dr. Seyfi Polat, OSTİM Teknik Üniversitesi Proje Koordinatörü Yurdum Hasgül ile STEM eğitimi gören 50 kız öğrenci katıldı.

Doç. Dr. Polat, törenin açılışında yaptığı konuşmada proje ile ilgili bilgi verdi. Kız öğrencilerin, STEM alanlarına karşı önyargılarının kırılması, bu alanlara yönelik tercih aşamasında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulmasının planlandığını ifade eden Polat, şunları kaydetti: “Gelecekte karşımıza çıkacak mesleklere baktığımızda, çok büyük kısmının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında olduğunu görüyoruz. Bizim ülke olarak bu alanlarda geri kalmamız gerekiyor. Eğer ülkemizi geliştirmek istiyorsak, önemli mesafe kat etmek istiyorsak bu alanlara önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizde STEM alanlarına yönelik tercihlere baktığımızda, kız öğrencilerimizin oranı çok düşük. STEM alanlarında kadınların sayıca az olması, bu alanda iş gücü kaybına neden oluyor. Kadınların potansiyelinin, beyinci gücünün STEM alanlarında da kullanılması gerekiyor ki ülkemiz bilim ve teknolojide daha yüksek ivme ile gelişebilsin. Bizim bu proje kapsamında kız öğrencileri için STEM alanlarıyla ilgili farkındalık oluşturma, ön yargıları varsa tespit edip çözüm önerileri ortaya koymaya yönelik çalışmalarımız olacak.”

Proje Koordinatörü Yurdum Hasgül, Kızlar İçin STEM Projesi’nin önemine işaret ederek, bu projede paydaş olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. OSTİM Üniversitesi’nin STEM alanlarındaki çalışmaları önemsediğini dile getiren Hasgül, “Üçüncü nesil üniversite olarak, OSTİM Üniversitesi bu alanlarda eğitim programlarını başlatan hale geldi. Teknolojinin değişimi son derece kritik ve bunu anlamamız gerekiyor. Bu noktada, kız çocuklarımızın da bu alanlarda yer almasının önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

OSTİM Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yülek de konuşmasında HİTÜ ile işbirliğini önemsediklerini belirterek teknolojik ve sanayi alanlarında gelişimi tetiklemek, anlamak, anlatmak ve üretebilme kapasitesine sahip gençlerin yetiştirilmesi ve Türkiye’ye kazandırılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.



“TÜRKİYE’Yİ GELECEĞE KADINLAR TAŞIYACAK”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk de kadınların potansiyel gücüyle henüz açığa çıkarılamamış, çıkarıldığında Kurtuluş Savaşı’nda da görülen büyük bir güçten bahsedildiğini söyledi. Kadın dokunuşunun, bilim ve teknolojide çok önemli bir sıçrayış oluşturabileceğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: “Yurt dışında olduğum dönemde, kadınların zarafeti ve nezaketi dışında disiplini, zaman ve takvim ayarlamalarıyla çok önemli projeleri ayağa kaldırdıklarını gördük. STEM alanlarına dair ‘erkek işi, ağır iş’ diye ön yargıyla yaklaşıldığını biliyoruz. Oysa geleceğin mesleklerine bakıldığında, yüzde 80’i masa başı ve laboratuvarda yapılacak mesleklerdir. Ağır işlerde, erkek ağırlıklı ortamlarda yapılacak meslekler olmadığını görüyoruz. Kızların bu alanlara dahil olması, bizim geleceğimizin şekillenmesinde, yerli ve milli üretim dediğimiz dışa bağımlılığı azalttığımız tam bağımsız Türkiye geleceği için sizlerle birlikte yükselişe geçmemiz şart.”

Söz konusu proje kapsamında paneller, saha ziyaretleri, STEM alanlarında başarılı kadınlarla buluşma gibi etkinlikler düzenleneceğine dikkati çeken Prof. Dr. Öztürk, bu etkinliklerin STEM alanlarına karşı ön yargının kırılması açısından önemli rol oynayacağını kaydederek, “Bu projenin hazırlanmasında emek veren Teknoloji Transfer Ofisi ekibi, alkışı hak ediyor” ifadesini kullandı.

“Makine ve imalat teknolojileri, ihtisas alanı olarak belirlenmiş bir üniversite olarak, yükselen Türkiye’nin yıldızlarının kadınlarımız olacağına inanıyoruz” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Öztürk, “Vatan sevdası, ülkesi için akıtılacak her alın teri bizim için kutsaldır. Kadınlarımızın kendi varlıklarıyla katacağı alın teri, ülkemizi hayal edemeyeceğimiz noktaya taşıyabilir ki biz bunun farkına varmak istiyoruz. Genç bir üniversite olarak inşallah birlikte yol alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından, STEM'e dair Herşey” kariyer paneliyle devam eden Çorum Zirve etkinlikleri kapsamında, panellerin yanı sıra fabrika gezileri ve laboratuvar ziyaretleri de yapılacak. Zirve sonunda elde edilecek veriler değerlendirilerek, “Kız Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelimindeki Problemler ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor hazırlanarak 11 Şubat 2022 tarihinde “Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü”nde, Ankara’da düzenlenecek lansmanda, kanun yapıcılarla paylaşılacak.

(Volkan SINAYUÇ)