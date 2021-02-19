Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından pek çok hasta şifa bulmak için sıraya girdi

Merkez hakkında açıklamada bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Diyabetik Ayak Kliniğinin 2016 yılından bu yana hizmet verdiğini söyledi. Kliniğin ilk açıldığında 17 yataklı olduğunu şimdilerde 29 yatak kapasitesine sahip olduğunu bildiren Sezikli, “Sadece Çorum için değil ülkemizin dört bir yanından gelen hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Uzun süreli yatışların sonunda bizim nihai hedefimiz olan uzvu kaybetmeden diyabetik ayağı iyileştirerek hastayı evine taburcu etmeye çalışıyoruz. Hem kardiyoloji bölümümüzün bu işte büyük katkısı var. Yine fizik tedavi, enfeksiyon hastalıkları ve ortopedi polikliniğinin de katkılarıyla bu hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Kuruluşundan bu yaklaşık olarak binin üzerinde hasta yatışımız oldu. Kovit döneminde de bu hizmeti devam ettiriyoruz. Son 1 yıl içinde pandemi döneminde yaklaşık 250 – 300 hastamıza diyabetik ayak bölümümüzde hizmet verdik.”

ZOR BİR SÜREÇ

Merkez hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kendirci, diyabetik ayağın diyabetin ciddi bir komplikasyonu olduğunu söyledi. Diyabetik ayak hastalığının hem hasta hem de hasta yakını için mücadelesi zor bir süreç olduğunu dile getiren Kendirci sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde diyabet hasta sayısı yüzde 15 civarında. Her 4 hastanın birinde diyabetik ayak gelişmesini falan düşünürsek rakamları alt alta koyduğumuzda 750 bin civarında hastamızın bir şekilde bacaklarını sırf bu yüzden kaybedeceğini ve yaklaşık yarısının da 5 yıl içinde hayatını kaybedeceğini öngörürsek aslında çok üzerine eğilinmesi gereken hayat kurtarıcı bir işten bahsediyoruz. Böyle bir kliniğin varlığının bizim için lüks olduğunu da biliyoruz. Türkiye’de keşke böyle klinikler çok daha fazla olsa.”

YURT DIŞINDAN HASTALAR GELİYOR

Türkiye’nin her yerinden hasta kabul ettiklerini söyleyen Kendirci, “Yurt dışından da hastalarımız oldu. Kliniğimize 49 farklı şehirden hasta kabul etmişiz. Ayakta hastalarımızın haricinde yaklaşık binin üzerinde hasta tedavi etmişiz. Klinik olarak yüzde 75 oranında şehir dışından hastalara hizmet veriyoruz. Edirne’den, İstanbul’dan Muğla’dan Ankara’dan Mersin’den Diyarbakır’dan hastalarımız oldu. Sayamayacağım kadar çok şehirden hastamız geldi. Keşke Türkiye’nin her yerinde bu tip klinikler olsa ve hastalarımız her yerde bu tedavilere ulaşabilse” ifadesini kullandı.

DÜNYADAKİ MERKEZLERDEN İYİ DURUMDA

Diyabetik ayak kliniği sayesinde hastaları yatırıp uzun tedavi etme imkanı bulduklarını dile getiren Kendirci açıklamasının devamında şunları söyledi: “Ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla ampütasyon oranlarımız çok düşük. Dünyada yüzde 20-25’leri gören ampütasyon oranı bizim servisimizde yüzde 4 oranında. Dünya ortalamasının oldukça altında bir uzuv kaybıyla karşı karşıyayız. Uzuv koruyucu çalışmaya çabalıyoruz. Tabi ki ampütasyona giden hastalarımız oluyor ama başarı her zaman öncelikle hastanın hayatını kurtarmak sonrasında uzvunu kurtarmak. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.”

TÜRKİYE’DE TANINIYOR

Kendirci serviste yatan hastalarını ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Antalya’dan Çorum’a gelen diyabetik ayak hastası Erdoğan Aktoprak, daha önce tedavi olan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hastaneye geldiğini belirterek, “Tedavim çok güzel gidiyor. Hastaneden çok memnunum. Hocamız Türkiye’de tanınıyor, iyi olmasa Türkiye’nin her tarafından gelen olmaz. Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.