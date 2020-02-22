Türkiye’nin turizm geliri 34.5 milyar dolara çıktı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre %13,7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişi oldu. Turizm geliri ise 2019 yılında bir önceki yıla göre %17,0 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara yükseldi.

EN ÇOK RUSLAR

Ülkemize 2019 yılında 44 milyon 713 bin yabancı ziyaretçi geldi. Ülkemizi %15,7 pay ile en çok Ruslar ziyaret ederken, onları %11,2 ile Almanlar ve %8,6 ile Batı Asya ülkeleri (Irak, S. Arabistan, Ürdün) takip etti.

Ülkemize gelen ziyaretçiler en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla geldi. Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla 2019’da ülkemize en çok Rusya, Almanya ve Batı Asya ülkelerinden ziyaretçi geldi. Sağlık için ülkemize en çok Batı Asya ülkeleri, Azerbaycan ve İngiltere'den ziyaretçi gelirken, iş (konferans, seminer, vb.) amacıyla gelenler ise çoğunlukla Batı Asya ülkeleri, Almanya ve İngiltere'den geldi.

GELİR ARTIYOR

Türkiye 2018 yılında 29,5 milyar dolar turizm geliri ile dünyada 13. sırada iken, Avrupa'da 6. sırada yer aldı. BM Dünya Turizm Örgütü verilerine göre dünyada uluslararası turizm geliri 2017 yılında 1,3 trilyon dolar iken 2018 yılında 1,5 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Dünyada en çok turizm gelirini elde eden ülke 215 milyar dolar ile ABD oldu. ABD'yi 74 milyar dolar ile İspanya ve 67 milyar dolar gelir ile Fransa takip etti. Türkiye ise 29,5 milyar dolar ile 13. sırada yer aldı.

(Haber Merkezi)