“Türkiye’nin sorunları demokratik temayüller içerisinde çözülebilir”

Genel Başkan Yardımcısı Kavaf ve beraberindeki heyet ilk olarak DEVA Partisi İl Başkanlığı’nda teşkilat yöneticileri ile biraraya gelerek parti olarak yapılan çalışmaları görüştü. Kavaf ve beraberindeki heyet daha sonra basının karşısına çıkarak bir basın toplantısı düzenledi.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu heyete yönelik bir “hoşgeldiniz” konuşması yaparak sözü Eski Bakan Selma Aliye Kavaf’a bıraktı.

Çorum’un 1980 sonrasında sanayicisi ve müteşebbis ruhuyla hızla sanayileşerek Anadolu Kaplanı olan bir kent olduğunu dile getiren Kavaf, ilimizde bu nedenle iş dünyası ve esnaf temsilcileri ile biraraya geleceklerini vurguladı.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Selma Aliye Kavaf , ülkede sınırların yol geçen hanına döndüğünü, hükümetin krizlere karşı çözüm üretemediğini vurguladı.

Türkiye’de siyasetin alanının yerli, milli ve beka gibi sözlerle daraltıldığını vurgulayan Kavaf, “Ülkenin sorunlarına kalıcı çözüm üretilemiyor. Bu sorunların mutlaka demokratik teamüller içerisinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz Türkiye’yi değiştirecek dönüştürecek Türkiye’nin yaralarını saracak Türkiye’nin problemlerine çözüm üretecek iyileştirme gücüne sahibiz. Ülkenin iyi yönetildiğini kimse iddia edemez. Yaşadığımız krizleri hep birlikte ibretle seyrediyoruz iktidarda bizimle birlikte seyrediyor. Maalesef çözüm üretemiyor. Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve demokrasi hak ve özgürlükler krizi var. Bütün bunların acilen çözüme kavuşturulması gerekiyor. İnsanlar korkularla bastırılıyor. Türkiye’nin yaralarını hep birlikte hızla sarabiliriz” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kavaf, “Bir kişinin bile hayatı kurtulacaksa o sözleşmeye taraf olunmalı ve sözleşmenin şartları yerine getirilmelidir” şeklinde konuştu.

Mülteci göçleri ile ilgili açıklama yapan Selma Aliye Kavaf, “ Sınırlar yol geçen hanına dönmüş. Ülkenin güvenliği açısından tehdittir. Ülkemize göç ederek gelmiş bu insanların insani muameleye tabi tutulması gerekir. Devletin öncelikli görevi sınır güvenliğini sağlamak ve göçü kontrol altına almaktır. Hükümet krizlere karşı çözüm üretemiyor” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, bir gazetecinin yangınlarla ilgili sorusuna iktidarın yangınlara müdahale konusunda yetersiz kaldığını belirterek, “Sadece Türkiye değil, Yunanistan yanıyor, dünyanın pek çok noktasında yangınlar var. Dünyada ciddi bir iklim krizi olduğu da bir gerçek. Krizler kaçınılmaz. Burada iktidarın zafiyeti; krizleri yönetememesidir. Evet yangın çıkmıştır, biz zaten iklim krizi kuşağında bir bölgeyiz. Bizin yangın söndürme filolarımızın olması lazım. Her an müdahale edebilecek aktiflikte olması gerekir. Yangına zamanında müdahale edilememiş. Helikopterle müdahale edilememiş. Orman yolları açılmamış, itfaiyeler gidememiş, rüzgarın hızıyla da yangın yayılmış biz bunun iktidarın sorumsuzluğu olduğunu söylüyoruz. Çok ciddi bir yönetim krizi var, beceriksizlik var. Ama şu anda bunları sorgulayacak bir devlet kurumu var mı? Kurumların içi boşaltıldı.” dedi.

‘TÜRKİYE’DE HER ŞEYE BİR KİŞİ KARAR VERİYOR’

Demokrasinin kurumlar ve kurallar rejimi olduğunu aktaran Kavaf, şöyle devam etti: “Demokrasinin acilen yeniden inşa edilmeye, güçlendirilmeye, kurallarıyla işler hale getirilmeye ihtiyacı vardır. Onun için de Türkiye’nin gerçekten bir sistem değişikliğine ihtiyacı vardı. Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi yürümeyen bir sistem. Türkiye’de kurumlar görevini yerine getiremiyor, sorumluluğunu, işlevini yerine getiremiyor. Çünkü her şeye bir kişi karar veriyor. Karar verinceye kadar geç kalınmış oluyor. İş işten geçmiş oluyor, bunun için ülkenin en kısa sürede bir seçime giderek iktidar açısından bu bir güven tazelemeyse güven tazelenmesi ve ya vatandaşın yeni tercihleri nelerse bu yeni tercih edilen siyasi partilere şans tanınması gerekir. Bu konuda vatandaşın da sorumluluğu var.” diye konuştu.

Selma Aliye Kavaf, erken seçime gidilerek hükümetin güven tazelemesi gerektiğini mevcut sistemin Türkiye'ye uygun olmadığını ve kurumların ilerleyişini durdurduğunu kaydetti.

Programda eğitimle ilgili soruyu yanıtlayan DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Essum Saatçi Arslan ise eğitimin bir yan alan olmadığını, toplumun dönüşmesinin temel alanı olduğunu kaydederek eğitimde sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ - Süleyman ERDEN – Eray UZUN)