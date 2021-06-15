“Türkiye’nin sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür”

İl Başkanı Vargeloğlu, Deva iktidarında Ziraat Bankası’nın yeniden çiftçinin bankası olacağını belirterek, “Adı üstünde, birinci önceliği tarımın finansmanı olacak. Önce oraya yeteri kadar finansmanı sağlayacak. Çiftçimizin teminat problemini çözeceğiz. Tarımsal kredileri, gerçek çiftçilere vereceğiz. Kredilerin geri ödeme zamanını hasat dönemine göre belirleyeceğiz” dedi.

Türkiye’yi tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline getireceklerini kaydeden Vargeloğlu, “Yediğimiz içtiğimiz her şeyde ithalat bağımlılığını kıracağız. Yerli üreticimizi güçlendirip, çiftçimize emeğinin ve alın terinin karşılığını kuruşu kuruşuna ve günü gününe almasını sağlayacağız. Sadece kendi kendimize yeterli olmakla kalmayacak, artan üretimimizle, pek çok üründe net anlamda ihracatçı hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“GÜBRE MALİYETİNİN YARISINI DESTEK OLARAK VERECEĞİZ”

Çiftçinin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceklerini anlatan Vargeloğlu, “Çiftçinin toprağına, traktörüne artık haciz gelmeyecek. Çiftçimizin kullandığı mazotun ÖTV’sini çiftçimize aynen iade edeceğiz. Gübrenin maliyetinin yarısını, yüzde 50’sini, destek olarak kendisine vereceğiz. Çiftçimizin kullandığı elektriğe daha düşük fiyatlı ayrı bir tarife uygulayacağız. Tarım desteklerini, üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız ve aynı yıl içinde destek ödemelerini gerçekleştireceğiz” dedi.

“TARIM LİSELERİNİ AÇACAĞIZ”

Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici sanayici iş birliğini etkin hale getireceklerini belirten Vargeloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Tarım liselerini tekrar açacağız. Gençlerimizin toprağına, memleketine ve tarım üretimine ilme sahip olarak devam etmesini sağlayacağız. Küçük üreticinin pazarlama sorunlarına yardımcı olacağız. Özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz. Başta tohum olmak üzere, dışa bağımlılığı azaltacağız. Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı koruyacağız.”

“SULU TARIM YAPAN ÇİFTÇİNİN GELİRİNİ EN AZ ÜÇ KATINA ÇIKARACAĞIZ”

“Kuraklığın neden olduğu tahribatı önlemek amacıyla tarımsal sulama yatırımlarını hızla tamamlayacağız. Kapalı sistem, basınçlı sulama, damlama sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak, sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz. Sulu tarım yapan çiftçimizin gelirini, bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 katına çıkaracağız.” (Haber Merkezi)

