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“Türkiye’nin Otomobili” için pazarlamada global deneyim

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomotiv sektörünün deneyimli ismi Talin Yıldız’ı CMO (Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak ekibine kattı.

“Türkiye’nin Otomobili” için pazarlamada global deneyim

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomotiv sektörünün deneyimli ismi Talin Yıldız’ı CMO (Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak ekibine kattı.

05 Nisan 2020 Pazar 21:54
“Türkiye’nin Otomobili” için pazarlamada global deneyim

Yirmi yılı aşkın global deneyimi, Türkiye ve Avrupa’daki pazarlama faaliyetlerinde aldığı önemli sorumluluklarla bilinen Yıldız, 1 Nisan itibarıyla TOGG’daki satış ve pazarlama alanlarına liderlik etmeye başladı.

Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlayan Talin Yıldız, yüksek lisans eğitimini ise Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Son olarak Paris’te Renault Global Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Yıldız; müşteri ihtiyaçlarını anlama ve analiz etmeye yönelik kullandığı yapay zeka ve iş zekası araçlarıyla gerçekleştirdiği başarılarla yurtiçi ve yurt dışında adından söz ettirmişti. (Haber Merkezi)

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