Türkiye’nin Önderleri Çorum’da yola çıkıyor

“Türkiye’nin Önderleri” adını taşıyan projede 19 ilde 38 Koordinatör, 68 lider ile 1478 İmam Hatip Lisesi 9 ve 10. Sınıf İmam Hatip Lisesi öğrencilerine iki yıl boyunca eğitim verilecek. Ülkenin geleceğine yön verecek önder şahsiyetler yetiştirmek olan “Türkiye’nin Önderleri” Projesi’nin, Çorum’da ilk programı olan tanışma toplantısı 2 Koordinatör ve 5 lider öncülüğünde 100 İmam Hatip Lisesi öğrencisinin katılımı ile başladı.

ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz bir açılış ve selamlama konuşması gerçekleştirerek projenin amaçları ve hedeflerini anlattı.

Proje Koordinatörü Semih Dumlu ise, gençlere nasıl bir eğitim verileceğinin detaylarını anlatarak onlara bir gelecek vizyonu çizdi.

Ayhan Boyraz ve Semih Dumlu’nun konuşmalarının ardından tanışma programına geçildi.

2 YIL EĞİTİM GÖRECEKLER

Türkiye’nin Önderleri, Türkiye’nin geleceğine yön verecek önder şahsiyetler yetiştirmek amacıyla iki yıllık bir eğitim ve kişisel gelişim çalışması şeklinde programlandığını belirten Çorum Proje Koordinatörü Dumlu, “Bu yolculukta gençlerin, okumalar, geziler ve çeşitli faaliyetlerle kendini tanımaları, yeteneklerini ve eksik olduğun yanlarını fark edip geliştirmeleri, temel kültürel ve sosyal becerileri kazanmaları hedefleniyor. Zaman Yönetimi, İrade Terbiyesi, Ekip Çalışması, Ortak Hareket Etme Kültürü, İletişim Becerileri, Kariyer Planlaması, Girişimci Ruh, Medeni Cesaret ve Özgüven, Okuduğunu, Seyrettiğini Anlama ve Tahlil Kabiliyeti projenin önemli aşamaları arasında yer alıyor” dedi.

SİNEMA DA VAR OKUMA DA

Gençlerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirerek onları geleceğe hazırlamayı hedefleyen programın çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Dumlu, “20 kişilik gruplar halinde bir üniversite öğrencisinin liderliğinde haftada bir kez biraraya gelecek olan gruplar, kitap okuma programları, şehir içi ve şehir dışı geziler, doğa kampları, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirecek. Gençlerin kişisel yeteneklerini keşfetmeleri, sosyal beceri geliştirme uygulamaları, üniversite öncesi rehberlik ve öğrenci koçluğu da programın diğer bölümleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)