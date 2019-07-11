“Türkiye’nin kanayan yarası”

Av. Mustafa Kemal Metin sahte gelin ile dolandırıcılık olaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Hemen hemen her gün Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde maalesef böyle haberlerin geldiğini anlatan Metin, “Bu konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda da düzenlemeler yapılmaktadır. Pek çok dolandırılan insanda bu tip olaylarla isminin geçmesini istemedikleri için dolandırılsalar da ne yazık ki, şikayetçi olmuyorlar. Yani isimlerinin geçmesini istememektedirler. Birde ne yazık ki, bazı insanlar birbirlerine rıza ile anlaşarak evlilik yapmaya çalıştıkları için bir çok dosyada da dava açılmıyor. Bu tabii ki, insanların mağduriyetini bir kat daha artırıyor” dedi.

Buna ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda dolandırıcılık ile alakalı 157. Maddeye göre düzenlendiği ve “ hile kullanmak yoluyla birilerinden menfaat elde etme” olarak kanunda yer aldığını anlatan Av. Mustafa Kemal Metin sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat, burada olaylar irdelenirken, işte nitelikli halinin var olup olmadığı değerlendirilmesi gerekir. Bir çok olayda da “bunlar hukuki itilaflardır.” diye Ceza Kanunu kapsamında yargılamaya konu olmuyor. Bu kişiler yakalandığında ise ispatı çok zor oluyor. Yani bu işe giren iki taraf arasında kendi aralarında para alıp verme, altın alma, giysi alma, aracıya para verme gibi olaylar yargıya taşındığında ispatı çok zor oluyor. Elde delil olmadığı için de pek çok şikayet savcılar tarafından dosyalara takipsizlik kararı verebiliyor.

Türkiye’de bu ciddi anlamda bir sorundur. Bu sorunun çözümü de cezalandırarak önüne geçilebilir. Dolandırıcılık olaylarında 2 ile 10 yıl arasında ceza verilir. Kanun bunu diyor. Bu tür olaylarda yapmaları gereken tek şey birileri sizden menfaat temin etmek istiyorlarsa direk para isteyen kişilerden uzak durulmasıdır veya elinde delil ile en yakın kolluk kuvvetlerine gitmektir.

Eğer düğün yaparak oğlunuzu evlendirmek istiyorsanız. Bu evliliği yakın çevrenizden yapmalısınız. Tanımadıkları şehirlerden bu tip evlilik yoluna asla girilmemesi gerekir. Bu konu Doğu ve Güneydoğu bölgesinde en çok yaşanan olayların başındadır. Şuan ben Hatice U’nun ve oğlu Gökhan U’nun avukatıyım. Bir seneden fazladır süren bir dosya. Bizim dosyamız şuanda itiraz olmadığı sürece dolandırıcılar Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanabilirler. Ancak, dediğim gibi yolumuz uzun ve sabır isteyen bir süreçtir” dedi.

(Yusuf ÇINAR)