Türkiye’nin ilk Tabiat Tarihi Müzesi 

MTA Tabiat Tarihi Müzesi, güneş sistemi, bilim küresi, milyonlarca yıl önce yaşamış hayvanların fosilleri, mineral ve kayaçlar ile öğrencilerin derslerde teorik olarak gördükleri bilgileri tecrübe etmelerini sağlıyor.

Türkiye'nin ulusal anlamda ilk Tabiat Tarihi Müzesi, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 Şubat 1968 tarihinde kuruldu. Müzenin sergi salonlarında Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden derlenmiş 5 bini aşkın örnek bulunuyor. 4 kattan oluşan Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’nin giriş katında uzay terazisi, Güneş sistemi, küresel görüntüleme sistemi "Bilim Küresi”, kubbe şeklindeki ekranda üç boyutlu görüntüleme sistemi "Planetaryum", "Eğitim ve Uygulama Alanı”, "Geçici Sergi Alanı”, “Konferans Salonu”, "Danışma", "Hediyelik Eşya Satış Bölümü” ve "Görme Engelliler Bölümü" yer alıyor.



MÜZEDE MANİSA'DA YAŞAMIŞ

İNSANLARA AİT AYAK İZLERİ BULUNUYOR

Birinci kattaki ‘Akvaryum’da omurgalı ve omurgasız fosillere ait çok sayıda örnek sergileniyor. Ayrıca Manisa Kula'da yaşamış insanlara ait ayak izleri, Prehistorik Dönemler'e ait taş aletler, mağara sanatına ait alçı kopyalar, karstik mağara modeli ve çökelme ortamları maketi ise ziyaretçiler tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Ayrıca bu katta aralarında 1974 yılında Ankara Beypazarı'nda bulunmuş Anadolu panterinin yer aldığı soyu tükenmiş ya da tükenmekte olan Türkiye'ye özgü bitki ve hayvanlara ait örnekler yaşam ortamlarına uygun canlandırmalarla Diyorama Bölümü'nde sergileniyor.



ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI'NDA

28-23 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ DEV

GERGEDAN FOSİLLERİ BULUNUYOR

Kahramanmaraş'ta bulunan 3 bin 500 yıl öncesine ait Maraş fili iskeleti, 17-10 milyon yıl önce yaşamış bir hortumlu memeli olan "Gomphotherium angustidens" fosilinin alçı kopyası, Çankırı-Çorum Havzası'nda 28-23 milyon yıl önce yaşamış en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedana ait fosiller, Adana-Yumurtalık sahilinde karaya vuran güncel uzun balina iskeleti ile 140 milyon yıl önce yaşamış etobur dinozorlardan iskeletinin alçı kopyası ve aynı fosilin maketi, 67-65 buçuk milyon yıl önce yaşamış T-Rex'e ait kafatasının mülajı ve bütün iskeletinin maketi, Brezilya'da bulunmuş yaklaşık 280 milyon yıl öncesine ait tatlı su sürüngeni "Mesosaurus brasiliensis"e ait orijinal fosil, Ankara Köserelik'te bulunmuş 193 milyon yıl öncesine ait "dev Ammonit fosili" yine bu katta sergileniyor.



SÜSTAŞLARI BÖLÜMÜ’NDE YER ALAN

KRİSTALLER GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

İkinci katta "Sistematik Mineraloji Bölümü'nde” yerkabuğunun yapı taşları olan mineraller, Kayaçlar Bölümü'nde ise çeşitli minerallerin farklı jeolojik süreçlerle bir araya gelmesinden oluşmuş kayaçlar sergileniyor. Günlük hayatta kullanılan araç, gereç ve malzemenin tamamen veya kısmen kaynağı olan metalik madenler, enerji hammaddeleri ve endüstriyel hammaddeler ise Türkiye Yer Altı Kaynakları Bölümü'nde yer alıyor. Gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından temin edilmiş çeşitli renklere ve çekiciliğe sahip kristaller Süstaşları Bölümü'nde bulunuyor. Yine ikinci katta Türkiye Madencilik Tarihi Bölümü'nde insanın sosyal ve kültürel gelişimiyle paralel madenciliğin gelişmesine tanıklık eden buluntular ile "Küpelasyon" ve "Sementasyon" canlandırma alanları ve Tunç Çağı'nda madencilik maketi yer alıyor.



BİLİM TÜNELİ ÇOCUKLARIN UFKUNU GENİŞLETİYOR

Üçüncü katta bulunan Bilim Tüneli'nde ise Türkiye’nin jeolojik miras alanları, Güney Afrika'nın safari parkları, deniz altındaki resiflerde gözlenen biyolojik çeşitlilik ve çiçeklerin renkli dünyası izlenebiliyor.

Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’nde mevcut veriler ışığında Dünya'nın jeolojik geçmişini örneklerle topluma tanıtmak, doğa koruma bilincini oluşturmak amacıyla eğitim görevi çerçevesinde gezici müze faaliyetleri, eğitim amaçlı hazırlanan ve Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara gönderilen mineral ve kayaç setleri ve bilimsel araştırma projeleri gibi çalışmalar yürütülüyor.(İHA)