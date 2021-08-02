“Türkiye’nin her yerinde yapılanmaya hız veriyoruz”

Çorum İmam Hatipliler Derneği (ÇORİMDER) Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz ve beraberindeki heyeti ağırlayan Akkuş, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Federasyonu oluşturmaya 7 dernekle başladıklarını ve şu an bünyelerinde 26 derneğin bulunduğunu kaydeden Akkuş, “Federasyonumuzda evlenecek olan ve maddi durumu yerinde olmayan üye gençlerimize gelinlik ihtiyacına cevap vermek için gelinliklerimiz bulunmaktadır. Ayrıca sürekli kan bağışı kampanyalarımız olmaktadır. Kan arayan hemşehrilerimizin ihtiyacına hemen karşılık veriyoruz. Mübarek aylarda sosyal yardım kampanyalarımız olmaktadır. Ayrıca İstanbul’da bulunan hastaneler ile hemşehrilerimiz ve üyelerimiz adına indirim anlaşmaları yapıyoruz. Gurbette olan tüm hemşehrilerimizin zor günlerinde yanında olmaya ve yardımlarına koşmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Üyelerinden aidat almadıklarına vurgu yapan Akkuş, 2019 yılında kurulmaları rağmen 100 yıllık federasyon gibi çalıştıklarını ve 250’ye yakın wattsap grubu oluşturduklarını söyledi. Çorum günleri adı altında etkinlikler yapmak istediklerini belirten Akkuş, Çorumluların artık İstanbul’da Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu adında bir evlerinin olduğunu hatırlattı.

Çorumlu bürokratla ile iyi ilişkiler içerisinde bulunduklarına dikkat çeken Akkuş, yüksek istişare kurulunda 3 vekil ve 6 ilçe belediye başkanının yer aldığını açıkladı.

Akkuş, İmam Hatipliler Derneği (ÇORİMDER) Başkanı ve ÖNDER Yönetim kurulu üyesi Ayhan Boyraz’a yüksek istişare kuruluna katılma teklifi yaptı.

Ziyaret sonunda, anı ölümsüzleştirme adına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

