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“Türkiye’nin her alanda milliyetçiliğe ihtiyacı var”

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Türk milliyetçiliğinin fikir yolculuğunda 3 Mayıs 1944 tarihinin, sahip olduğu anlam ve neden olduğu gelişmeler bakımından hayati bir yeri bulunduğunu söyledi.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:18
“Türkiye’nin her alanda milliyetçiliğe ihtiyacı var”

Türk milliyetçilerinin ilk kez sivil bir muhalefet olarak varlıklarını ispatladıklarını kaydeden Karapıçak, “Bundan tam 76 yıl önce, milliyetçiliği gönüllerinde bayraklaştıran bir avuç yürekli dava insanı; inanmışlığın, adanmışlığın ve kararlılığın en mümtaz örneklerini zorluklara rağmen göstermiştir.

Nitekim merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in aralarında bulunduğu 23 şuurlu milliyetçinin; Türk milletinin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği anlamlı duruşun başlangıcı olan bu kutlu tarih, aynı zamanda Türk milliyetçilerine reva görülen eza ve cefa dolu bir dönemin de miladı olmuştur” dedi.

Milliyetçiliğin çağdaş, modern ve insana ait olan kıymeti önceliğine alan birlikte yaşama ve kardeşlik projesi olduğunu vurgulayan Karapıçak, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Türkiye’nin her alanda milliyetçiliğe ve milli yönelişe ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur.

Ayırma, dağıtma, bölme, dışlama, yabancılaştırma milliyetçiliğin lügatinde olmayan, milliyetçiliğin diline aykırı anormallikler olarak değerlendirilmeli ve böyle anlaşılmalıdır.

Kaldı ki 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nün manası da burada aranmalı, beslendiği sosyal, kültürel ve ideolojik membaanın kaynağı da burada görülmelidir.

Destansı ve ibretlik bir mücadele sonucunda, hiçbir saldırının yıldıramadığı milliyetçi kahramanların manevi emanetlerine ziyadesiyle sahip çıktığımız ve bunu daha da ileri götürme konusunda tartışılmaz çaba içinde bulunduğumuz şüphesizdir.” (Haber Merkezi)

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