Türkiye’nin en iyi kuaförü belirleniyor

"Türkiye'nin En İyi Kuaförü Sen Misin?" başlığı altında düzenlenen "Antalya Golden Hair Fest" Yarışması, 29 Kasım-1 Aralık 2021 tarihleri arasında Side’deki Stat Elegance Otel’de yapılacak.

Yarışmaya Çorum’dan da erkek kuaförleri Hamdi Kupen, Ahmet Fındıkçı, Ömer Kaya ve Mehmet Özdemir katılacak. Yarışmada finale kalacaklar, sanatlarını sahnede icra ederek birinciliğe ulaşmaya çalışacak. (Aliye ÖNCEL)

