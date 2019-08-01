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Türkiye’nin en genç valisi göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari vali yardımcılığı görevinden Bayburt Valisi olarak atanan 38 yaşındaki Türkiye'nin en genç Valisi Cüneyt Epcim, görevine başladı. 

Türkiye’nin en genç valisi göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari vali yardımcılığı görevinden Bayburt Valisi olarak atanan 38 yaşındaki Türkiye'nin en genç Valisi Cüneyt Epcim, görevine başladı. 

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:24
Türkiye’nin en genç valisi göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı'nın 18 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/200 sayılı yayımlanan kararnamesiyle Bayburt Valisi olarak atanan Cüneyt Epcim, bugün kente gelerek görev başı yaptı. 
Vali Epcim’i, valilik girişinde Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı. 
Karşılama heyetiyle tek tek tokalaşan Vali Epcim, polis tören mangasını selamladı. 
Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Epcim, makamına geçti. 
Vali Cüneyt Epcim, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, mesai arkadaşlarıyla saygı ve sevgi temeli, vatandaş odaklı bir anlayışla çalışacaklarını söyledi. 

Cüneyt Epcim kimdir? 
Bayburt Valiliği'ne atanan 38 yaşındaki Cüneyt Epcim, mevcut valiler arasında Türkiye'nin en genç valisi. 
Cüneyt Epcim, 1981 tarihinde Amasya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun ve Amasya' da tamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 91. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Burdur - Çavdır, Afyonkarahisar Evciler ilçelerinde vekalet görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında İngiltere Manchester Üniversitesi'nde Dil Eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine eğitim aldı. 2015-2016 yıllarında İngiltere Coventry Üniversitesinde MBA Internatıonal Human Resource Management programında MBA derecesi almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresince düzenlenen 36. dönem Kamu Diplomasisi kursuna katılmıştır. 
2007 - 2008 yıllarında Afyonkarahisar - Başmakçı Kaymakamlığı, 2008 - 2010 yıllarında Artvin - Ardanuç Kaymakamlığı, 2010 - 2014 yılları arasında Çorum - Mecitözü Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 02/09/2014 tarihli müşterek kararname ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevine atandı. 
11/10/2016 tarihli İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hakkari Belediye Başkan Vekili görevine atandı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri AK Parti Hakkari Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 

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