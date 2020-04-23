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'Türkiye’nin Çocukları' 23 Nisan'ı kutlamaya hazırlanıyor

İletişim Başkanlığınca Kovid-19 tedbirleri nedeniyle internet üzerinden takip edilebilecek 23 Nisan etkinliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "turkiyenincocuklari.org" internet sitesi açıldı.

23 Nisan 2020 Perşembe 01:43
'Türkiye’nin Çocukları' 23 Nisan'ı kutlamaya hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle internet üzerinden takip edilebilecek 23 Nisan etkinliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sitede, Türkiye Büyük Milleti Meclisinin (TBMM) 100'üncü yılına ilişkin özel bir bölümle çocukların 23 Nisan’la ilgili fotoğraf ve videolarının gönderilip, yayınlanacağı bir bölüm de bulunuyor.

Yarın ayrıca sanatçılar Mazhar Alanson, Burak Kut, Bengü, Özgün, Buray ve Melis Fis tarafından saat 21.30'da gerçekleştirilecek "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konseri" de siteden ve Türkiye’nin Çocukları YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan yurdun dört bir yanından çocuklar, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı saat 21.00'de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak kutlama çağrısı yaptı.

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