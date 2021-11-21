“Türkiye’nin çıkış yolu Milli Ekonomi Modeli”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve bu konu üzerine iktidardan gelen açıklamalar üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir İl Kongresi’ne katılan Baş, Türkiye’de yaşanan krizi “Rusya modeli uygulanıyor” şeklinde izah etmeye çalışanlar olduğuna dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Rusya içine sürüklendiği krizi Milli Ekonomi Modeli ile aştı. 27 Şubat 2013'te BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Rusya'nın millet meclisi Duma'da Milli Ekonomi Modeli'ni anlattı. Putin'in danışmanları O'nu dinledi ve günün sonunda dediler ki, 'Biz bundan sonra Haydar Baş'ın yazdığı Milli Ekonomi Modeli'ni uygulayacağız' ve Rusya bu modeli uygulayarak bugün bulunduğu konuma geldi. Peki Türkiye'de durum Rusya modeli mi? Biz bildiğin krizin daniskasını yaşıyoruz. Bu krizin sebebi belli başlı tiplerin cahil cahil hareketleri. Şimdi derler ki size, 'Cumhurbaşkanımız Merkez Bankası ile bir pozisyon alıyor, doları yükseltiyor ama bir bildiği vardır. ' derler… İnanmayın buna. Hiçbir bildikleri yok. Çünkü bunun matematiksel hiçbir karşılığı yok.”

“KREDİYLE GEMİCİK HARAM DEĞİL Mİ?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faizin haram olduğuna dair ayet var” şeklindeki açıklaması da BTP liderinin gündemindeydi.

Baş, “Çıkmış, 'Faizle ilgili nas var. Nas nedir? Ayet... 20 yıldır ülke yönetiyorsun şimdi mi duydun ayeti. Hiç alma o zaman! Kadir Çöpdemir'in programında 'Krediyle gemicik aldık' demiyor mu? Şimdi başka yerlere verdiğin sözü tutmak olunca faiz haram, ama gemicik alınca helal. Böyle bir durumdayız.” dedi.

Dövizin cari açığı düşürmek için bilinçli olarak yükseltildiği yönündeki görüşlere de cevap veren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, madenlerin yabancılara peşkeş çekildiğini anlatarak, “Türkiye'nin enerji ithalatı 30 milyar dolar. Peki Türkiye'nin cari açığı ne kadar? 30 milyar dolar. Yani sen enerjini üretsen zaten cari açığı kapatıyorsun. Şimdi bizim devletimizin sahip olduğu bütün kaynakları milletimizin yararına devletimiz kullanmak zorundadır. Biz kendi madenlerimizi, kaynaklarımızı kendi insanımızın faydasına kullanacağız. Türkiye bir enerji cenneti. Biz enerjimizi de üreteceğiz. Ben cari açığı da kapatacağım ve bu cari açıktan kaynaklı bir kriz yaşanmayacak. “ diye konuştu.

(Haber Merkezi)

