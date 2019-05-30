“Türkiye’nin büyümesi için tüm altyapımızla katkı sağlayacağız”

HİTÜ Genel Sekreteri Erdal Kanık, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı Hasan Baylavlı ile Hitit Üniversitesi teknik heyetindeki görevlilerin de hazır bulunduğu incelemelerde Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ilk olarak Kuzey Kampüsü’nde yer alan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araştırma Merkezi’ni (HÜBTUAM) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında HÜBTUAM bünyesinde bulunan laboratuvarları gezerek bilgiler alan Rektör Öztürk, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde sahip oldukları teknoloji, ürettikleri bilim ve yaptıkları araştırma-geliştirme çalışmalarının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Kalkınmada önemli bir rol oynayan nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine dikkat çeken Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk: “Hitit Üniversitesi olarak omuz omuza vererek, taş üstüne taş koyarak güçlü Türkiyemiz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 2023 vizyonu doğrultusunda olmak üzere ülkemizin daha da gelişmesi ve büyümesi adına tüm altyapımız ve imkanlarımızla tüm gayretimizle çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Rektör Öztürk, HÜBTUAM ziyareti sonrasında Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezine kısa ziyaretler gerçekleştirdi.

(Volkan SINAYUÇ)