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Türkiye’nin % 27,3’ü her gün sigara içiyor

Yapılan son araştırmalara göre Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerde her gün sigara içenlerin oranı yüzde 27,3 oldu. Avrupa’da en çok sigara tüketen ülke Bulgaristan olurken, her gün sigara içenlerin oranı yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin % 27,3’ü her gün sigara içiyor

Yapılan son araştırmalara göre Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerde her gün sigara içenlerin oranı yüzde 27,3 oldu. Avrupa’da en çok sigara tüketen ülke Bulgaristan olurken, her gün sigara içenlerin oranı yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti.

02 Şubat 2020 Pazar 19:41
Türkiye’nin % 27,3’ü her gün sigara içiyor

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, sigara ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sigara ile alakalı basına 55 bin 320 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece 2020 başından bugüne kadar çıkan haber sayısı ise 2 bin 578 olarak kaydedildi. Medyaya yansıyan haberler içeriklerine göre analiz edildiğinde, sigara paketlerinin tek tipe dönüştürülmesi ve geçtiğimiz yıl yapılan zamların en fazla yansıma bulan haberler arasında olduğu görüldü.

Ajans Press’in, EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de 15 yaş üstü kişilerde her gün sigara içme oranı yüzde 27,3 oldu. Avrupa’da en çok sigara içme oranı Bulgaristan’da görülürken, her gün sigara içenlerin oranı yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti. Bulgaristan’dan sonra Yunanistan gelirken sigara içme oranının Türkiye ile aynı olduğu belirlendi. Üçüncü sırada ise Macaristan yer alırken yüzde 25,8’lik nüfusun sigara içtiği saptandı.

(Haber Merkezi)

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